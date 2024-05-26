25 мая состоялся финал Кубка Франции по футболу, в котором сошлись ПСЖ и «Лион».

Парижский клуб имел на эту игру дополнительную мотивацию – Килиан Мбаппе проводил последний матч за команду. Благодаря голам Усмана Дембеле и Фабиана Руиса они уверенно выиграли первый тайм.

Защитник Джейк О'Брайен в начале второго тайма сократил отставание для «ткачей», но сравнять счет им сил не хватило. Трофей достался клубу из столицы Франции.

Кубок Франции. Финал. 25 мая

Лион – ПСЖ – 1:2

Голы: О'Брайен (55) – Дембеле (22), Руис (34)

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 30 хв.

ГОЛ! 0:2 Руис, 34 хв.

ГОЛ! 1:2 О'Брайен, 55 хв.