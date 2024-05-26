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Кубок Франции
Лион
25.05.2024 22:00 – FT 1 : 2
ПСЖ
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Франция
26 мая 2024, 01:37 | Обновлено 26 мая 2024, 01:45
108
0

Лион – ПСЖ – 1:2. Мбаппе уходит с трофеем. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча финала Кубка Франции

26 мая 2024, 01:37 | Обновлено 26 мая 2024, 01:45
108
0
Лион – ПСЖ – 1:2. Мбаппе уходит с трофеем. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая состоялся финал Кубка Франции по футболу, в котором сошлись ПСЖ и «Лион».

Парижский клуб имел на эту игру дополнительную мотивацию – Килиан Мбаппе проводил последний матч за команду. Благодаря голам Усмана Дембеле и Фабиана Руиса они уверенно выиграли первый тайм.

Защитник Джейк О'Брайен в начале второго тайма сократил отставание для «ткачей», но сравнять счет им сил не хватило. Трофей достался клубу из столицы Франции.

Кубок Франции. Финал. 25 мая

Лион – ПСЖ – 1:2

Голы: О'Брайен (55) – Дембеле (22), Руис (34)

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 30 хв.

ГОЛ! 0:2 Руис, 34 хв.

ГОЛ! 1:2 О'Брайен, 55 хв.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Лион).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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Лион ПСЖ Лион - ПСЖ Кубок Франции по футболу видео голов и обзор Фабиан Руис Усман Дембеле
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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