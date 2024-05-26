Лион – ПСЖ – 1:2. Мбаппе уходит с трофеем. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча финала Кубка Франции
25 мая состоялся финал Кубка Франции по футболу, в котором сошлись ПСЖ и «Лион».
Парижский клуб имел на эту игру дополнительную мотивацию – Килиан Мбаппе проводил последний матч за команду. Благодаря голам Усмана Дембеле и Фабиана Руиса они уверенно выиграли первый тайм.
Защитник Джейк О'Брайен в начале второго тайма сократил отставание для «ткачей», но сравнять счет им сил не хватило. Трофей достался клубу из столицы Франции.
Кубок Франции. Финал. 25 мая
Лион – ПСЖ – 1:2
Голы: О'Брайен (55) – Дембеле (22), Руис (34)
Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1 Дембеле, 30 хв.
ГОЛ! 0:2 Руис, 34 хв.
ГОЛ! 1:2 О'Брайен, 55 хв.
События матча
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