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Кубок Франции
Лион
25.05.2024 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
23 мая 2024, 20:21 |
77
0

Лион – ПСЖ. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 22:00 финальный поединок французского кубка

23 мая 2024, 20:21 |
77
0
Лион – ПСЖ. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лион – ПСЖ

В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Франции, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – ПСЖ. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ПСЖ Лион Кубок Франции по футболу Лион - ПСЖ смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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