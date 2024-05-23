Франция23 мая 2024, 20:21 |
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Лион – ПСЖ. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 22:00 финальный поединок французского кубка
23 мая 2024, 20:21 |
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В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Франции, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лион – ПСЖ. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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