В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Франции, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – ПСЖ. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция