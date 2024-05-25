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Чемпионат Испании
Альмерия
25.05.2024 19:30 – FT 6 : 1
Кадис
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Испания
25 мая 2024, 22:49 | Обновлено 25 мая 2024, 22:54
322
0

ВИДЕО. Атлетик и Атлетико завершили сезон Ла Лиги на победной ноте

22 мая прошли матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании

25 мая 2024, 22:49 | Обновлено 25 мая 2024, 22:54
322
0
ВИДЕО. Атлетик и Атлетико завершили сезон Ла Лиги на победной ноте
Getty Images/Global Images Ukraine. Райо Вальекано – Атлетик

22 мая прошли матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

Атлетик и Атлетико завершили сезон Ла Лиги на победной ноте.

Ла Лига. 38-й тур, 22 мая

Осасуна – Вильярреал – 1:1

Голы: Будимир, 31 – Моралес, 57

Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2

Голы: Лино, 9, Мандава, 90+4

Альмерия – Кадис – 6:1

Голы: Мелеро, 48, Аррибас, 52, 86, Сальдуа, 57 (автогол), Суарес, 65, 71 – Окампо, 30

Райо Вальекано – Атлетик – 0:1

Гол: Нико Уильямс, 67

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
57’
ГОЛ ! Автогол забил Хосеба Сальдуа (Кадис).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Альмерия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Окампо (Кадис).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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