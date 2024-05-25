Испания25 мая 2024, 22:49 | Обновлено 25 мая 2024, 22:54
322
0
ВИДЕО. Атлетик и Атлетико завершили сезон Ла Лиги на победной ноте
22 мая прошли матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании
25 мая 2024, 22:49 | Обновлено 25 мая 2024, 22:54
322
0
22 мая прошли матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.
Атлетик и Атлетико завершили сезон Ла Лиги на победной ноте.
Ла Лига. 38-й тур, 22 мая
Осасуна – Вильярреал – 1:1
Голы: Будимир, 31 – Моралес, 57
Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2
Голы: Лино, 9, Мандава, 90+4
Альмерия – Кадис – 6:1
Голы: Мелеро, 48, Аррибас, 52, 86, Сальдуа, 57 (автогол), Суарес, 65, 71 – Окампо, 30
Райо Вальекано – Атлетик – 0:1
Гол: Нико Уильямс, 67
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
57’
ГОЛ ! Автогол забил Хосеба Сальдуа (Кадис).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Альмерия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Окампо (Кадис).
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