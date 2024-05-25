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Лига чемпионов
25 мая 2024, 22:10 | Обновлено 25 мая 2024, 22:19
324
1

Бывшая команда Реброва и Ярмоленко выиграла финал Лиги чемпионов Азии

В ответном матче Аль-Айн из ОАЭ разгромил японский Йокогама Маринос

25 мая 2024, 22:10 | Обновлено 25 мая 2024, 22:19
324
1
Бывшая команда Реброва и Ярмоленко выиграла финал Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая состоялся ответный финальный матч Лиги чемпионов Азии 2023/24.

После гостевого поражения (1:2) Аль-Айн из ОАЭ на домашней арене разгромила команду Йокогама Маринос из Японии со счетом 5:1 и стала обладателем трофея

За Аль-Айн один год выступал украинский форвард Андрей Ярмоленко, а на тренерском мостике две сезона командой руководил украинский коуч Сергей Ребров.

Команда Эрнана Креспо отгрузила подопечным Харри Кьюэлла 5 мячей. Лучшим игроком матча стал Суфьян Рахими, оформивший дубль. Он забил за сезон ЛЧ 13 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

Для Аль-Айна этой 2-й триумф в Лиге чемпионов Азии (2003, 2024). Команда из ОАЭ получила право сыграть в клубном чемпионате мира 2025.

Лига чемпионов Азии. Финал

Ответный матч, 25 мая, Аль-Айн (ОАЭ)

Аль-Айн (ОАЭ) – Йокогама Маринос (Япония) – 5:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Суфьян Рахими, 8, 67, Каку, 33 (пен), Коджо Лаба, 90+1, 90+5 – Ян, 40

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Лига чемпионов Азии Аль-Айн Йокогама Маринос Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Коджо Лаба Эрнан Креспо Харри Кьюэлл
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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vazazh
Дуже цікаво читати цей комент. Перше - олин рік оживався ярмо, якого в кінці року погнали. Але 2 роки - тренував Ребров. Може так і потрібно писати, а ще там був такий собі ярмо якого за рік погнвали мітлою під сраку.
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