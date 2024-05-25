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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 21:41 |
744
0

Эпицентр стыковой матч УПЛ против Вереса проведет на Киевщине

Домашняя арена команды не отвечает требованиям элитного дивизиона 

25 мая 2024, 21:41 |
744
0
Эпицентр стыковой матч УПЛ против Вереса проведет на Киевщине
ФК Эпицентр

29 мая и 2 июня пройдут переходные поединки за право выступать в новом сезоне в чемпионате УПЛ по футболу.

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра», которые финишировали четвертыми в Первой лиге, в ближайшую среду будут принимать «Верес», который был 13 в УПЛ, скорее всего, на «Арене Левый берег», что на Киевщине.

Дело в том, что стадион в Каменец-Подольском не отвечает требованиям Премьер-лиги, более того, на поединке должна работать еще и система VAR.

В параллельном поединке в Киеве силами померяются «Оболонь» – 14 команда УПЛ и «Левый берег», который финишировал третьим в Первом дивизионе.

2 июня пройдут повторные противостояния, соответственно, на ровенском стадионе «Авангард» и «Арене Левый берег».

Напомним, что 25 мая завершился последний 30-й тур чемпионата Украины. «Верес» и «Оболонь» заняли 13 и 14 места в УПЛ. Этим командам придется сыграть матчи за путевку в УПЛ.

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Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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