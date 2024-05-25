Эпицентр стыковой матч УПЛ против Вереса проведет на Киевщине
Домашняя арена команды не отвечает требованиям элитного дивизиона
29 мая и 2 июня пройдут переходные поединки за право выступать в новом сезоне в чемпионате УПЛ по футболу.
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра», которые финишировали четвертыми в Первой лиге, в ближайшую среду будут принимать «Верес», который был 13 в УПЛ, скорее всего, на «Арене Левый берег», что на Киевщине.
Дело в том, что стадион в Каменец-Подольском не отвечает требованиям Премьер-лиги, более того, на поединке должна работать еще и система VAR.
В параллельном поединке в Киеве силами померяются «Оболонь» – 14 команда УПЛ и «Левый берег», который финишировал третьим в Первом дивизионе.
2 июня пройдут повторные противостояния, соответственно, на ровенском стадионе «Авангард» и «Арене Левый берег».
Напомним, что 25 мая завершился последний 30-й тур чемпионата Украины. «Верес» и «Оболонь» заняли 13 и 14 места в УПЛ. Этим командам придется сыграть матчи за путевку в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не уверен, что продлит контракт
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии 2023/24