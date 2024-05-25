Богдан КОГУТ: «Отдыхать нет времени, впереди стыковые матчи УПЛ»

Взяв верх в 30 туре чемпионата УПЛ над «Металлистом 1925» – 2:1 футболисты «Вереса» избежали прямого вылета из элиты.

Капитан «Вереса» Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло ровенчанам опередить слобожанцев:

– Мы настраивались только на победу, несмотря на то, что с учетом развития событий в параллельных поединках нас могла устроить и ничья. По разным причинам у «Вереса» по сравнению с предыдущим матчем произошло несколько изменений и поскольку все закончилось хорошо, то наш тренер Олег Шандрук не прогадал.

Харьковчане начали действовать более агрессивно, когда счет стал – 0:2. Но мы не позволили им спастись от поражения, как это было в их предыдущем матче. Хотя справедливости ради следует сказать, что «Металлист 1925» под занавес атаковал довольно остро.

И все же, я считаю, что «Верес» больше наиграл на победу. Но отдыхать на лаврах некогда, потому что уже 29 мая нас ждет первый переходный матч – с «Эпицентром», который финишировал четвертым в Первой лиге. Очень надеемся, что нам пригодится опыт, ведь в прошлом году «Верес» уже участвовал в таких стыках, когда оказался сильнее запорожского «Металлурга» и удержался в элите.

Напомним, что 25 мая завершился последний 30 тур чемпионата Украины. «Верес» и «Оболонь» заняли 13 и 14 места в УПЛ. Этим командам придется сыграть матчи за путевку в УПЛ.