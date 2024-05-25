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  4. Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Италии
ITF
25 мая 2024, 21:14 |
122
0

Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Италии

Анастасия проиграла Франческе Джонс из Великобритании

25 мая 2024, 21:14 |
122
0
Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Италии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).

В матче 1/2 финала четвертая сеяная украинка уступила восьмому номеру посева Франческе Джонс из Великобритании (№295 WTA).

Градо. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) – 5:7, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В финале Джонс сразится против второй сеяной Катинки фон Дайхманн (№274 WTA).

По теме:
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ITF Градо Анастасия Соболева Франческа Джонс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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