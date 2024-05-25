ITF25 мая 2024, 21:14 |
122
0
Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Италии
Анастасия проиграла Франческе Джонс из Великобритании
25 мая 2024, 21:14 |
122
0
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).
В матче 1/2 финала четвертая сеяная украинка уступила восьмому номеру посева Франческе Джонс из Великобритании (№295 WTA).
Градо. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) – 5:7, 2:6
Это была первая встреча теннисисток.
В финале Джонс сразится против второй сеяной Катинки фон Дайхманн (№274 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2024, 23:56 14
Артем трижды поразил ворота Гранады в матче 38-го тура Ла Лиги за Жирону
Бокс | 25 мая 2024, 07:29 0
Фрэнк Уоррен высказался о перспективах
Бокс | 25.05.2024, 01:44
Футбол | 25.05.2024, 19:01
Теннис | 25.05.2024, 19:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.05.2024, 20:26 2
25.05.2024, 05:57 5
24.05.2024, 16:55 1
25.05.2024, 00:54 3
25.05.2024, 07:58 6
23.05.2024, 19:51 100
23.05.2024, 17:06 6
25.05.2024, 07:13 3