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  4. Реал может продать звездного игрока в клуб АПЛ за 100 миллионов евро
Испания
25 мая 2024, 18:55 |
1504
0

Реал может продать звездного игрока в клуб АПЛ за 100 миллионов евро

На Родриго претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал»

25 мая 2024, 18:55 |
1504
0
Реал может продать звездного игрока в клуб АПЛ за 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации портала Todo Fichajes, игроком сборной Бразилии заинтересовались три именитых клуба Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». «Реал» готов рассмотреть уход игрока за 100 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 49 матчей, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» готов продать Родриго из-за перехода Мбаппе.

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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