Реал может продать звездного игрока в клуб АПЛ за 100 миллионов евро

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации портала Todo Fichajes, игроком сборной Бразилии заинтересовались три именитых клуба Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». «Реал» готов рассмотреть уход игрока за 100 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 49 матчей, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» готов продать Родриго из-за перехода Мбаппе.