Реал может продать звездного игрока в клуб АПЛ за 100 миллионов евро
На Родриго претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал»
23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.
По информации портала Todo Fichajes, игроком сборной Бразилии заинтересовались три именитых клуба Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». «Реал» готов рассмотреть уход игрока за 100 миллионов евро.
В этом сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 49 матчей, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, будто мадридский «Реал» готов продать Родриго из-за перехода Мбаппе.
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