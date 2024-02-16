Реал готов продать звездного бразильца из-за перехода Мбаппе

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона. Скорее всего, француз продолжит карьеру в «Реале».

По информации испанского издания Mundo Deportivo, если Мбаппе присоединится к «Реалу», то руководство «королевского клуба» рассмотрит возможность продажи бразильского вингера Родриго, если за него предложат около 100 миллионов евро.

Несмотря на то, что Родриго в этом сезоне уже забил 13 голов и отдал 7 ассистов, руководство «Реала» ожидает от бразильца большего и не считает его неприкосновенным в команде.

Ранее сообщалось, что Родриго может заменить Мбаппе в «ПСЖ».