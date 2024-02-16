Названо 3 футболистов, которых ПСЖ рассматривает как замену для Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» составил список из 3 футболистов, которых рассматривает в качестве замены для французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

В шорт-лист парижского клуба попали нигерийский страйкер «Наполи» Виктор Осимхен, португальский вингер «Милана» Рафаэль Леау и бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго.

Напомним, недавно авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом 2024 года, когда истекает срок действия его контракта с клубом.