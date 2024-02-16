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  4. Названо 3 футболистов, которых ПСЖ рассматривает как замену для Мбаппе
Франция
16 февраля 2024, 08:52 |
1229
0

Названо 3 футболистов, которых ПСЖ рассматривает как замену для Мбаппе

В список попали Рафаэль Леау, Виктор Осимхен и Родриго

16 февраля 2024, 08:52 |
1229
0
Названо 3 футболистов, которых ПСЖ рассматривает как замену для Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» составил список из 3 футболистов, которых рассматривает в качестве замены для французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

В шорт-лист парижского клуба попали нигерийский страйкер «Наполи» Виктор Осимхен, португальский вингер «Милана» Рафаэль Леау и бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго.

Напомним, недавно авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом 2024 года, когда истекает срок действия его контракта с клубом.

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Рафаэл Леау Виктор Осимхен Родриго Гоес Килиан Мбаппе Милан Наполи Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Серии A свободный агент
Источник Fichajes.net
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