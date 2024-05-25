Динамо летом готово распрощаться с двумя украинскими футболистами
Киевский клуб могут покинуть Владимир Шепелев и Александр Андриевский
Киевское «Динамо» начало планировать трансферную кампанию на лето.
Столичный клуб готов не только к покупке игроков, но и к продаже. По информации источника, «Динамо» летом могут покинуть два украинских полузащитника – Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Киевский клуб продаст игроков, если на них появятся претенденты.
Андриевский провел в этом сезоне 24 матча за «Динамо», забил 1 гол и отдал 3 ассиста, у Шепелева 22 сыгранных поединка и два точных удара.
Ранее сообщалось, что «Динамо» летом могут покинуть 3 игрока группы нападения.
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а вот подменой для Бражко наверное должен стать Рамадани, который тоже возвращается из аренды, где имел хорошую прессу. Но Андриевского я бы оставил для ротации.