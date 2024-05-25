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  4. Динамо летом готово распрощаться с двумя украинскими футболистами
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 16:38 |
2616
3

Динамо летом готово распрощаться с двумя украинскими футболистами

Киевский клуб могут покинуть Владимир Шепелев и Александр Андриевский

25 мая 2024, 16:38 |
2616
3
Динамо летом готово распрощаться с двумя украинскими футболистами
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Киевское «Динамо» начало планировать трансферную кампанию на лето.

Столичный клуб готов не только к покупке игроков, но и к продаже. По информации источника, «Динамо» летом могут покинуть два украинских полузащитника – Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Киевский клуб продаст игроков, если на них появятся претенденты.

Андриевский провел в этом сезоне 24 матча за «Динамо», забил 1 гол и отдал 3 ассиста, у Шепелева 22 сыгранных поединка и два точных удара.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом могут покинуть 3 игрока группы нападения.

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Дмитро Олійник Источник: Sportarena
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Комментарии 3
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Gargantua
из аренды возвращаются Михайленко и Яцык, так что Шепелев не нужен.
а вот подменой для Бражко наверное должен стать Рамадани, который тоже возвращается из аренды, где имел хорошую прессу. Но Андриевского я бы оставил для ротации.
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+1
Артем Головков
Зрозуміло.
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0
TarasTaras94
Якщо піде Шапа то Шепелєв знадобиться точно. А якщо ще й Бражко то і Андрієвський 
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-1
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