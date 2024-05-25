Динамо летом готово распрощаться с двумя украинскими футболистами

Киевское «Динамо» начало планировать трансферную кампанию на лето.

Столичный клуб готов не только к покупке игроков, но и к продаже. По информации источника, «Динамо» летом могут покинуть два украинских полузащитника – Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Киевский клуб продаст игроков, если на них появятся претенденты.

Андриевский провел в этом сезоне 24 матча за «Динамо», забил 1 гол и отдал 3 ассиста, у Шепелева 22 сыгранных поединка и два точных удара.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом могут покинуть 3 игрока группы нападения.