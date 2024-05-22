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Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 13:26 | Обновлено 22 мая 2024, 13:30
2306
8

Источник: Динамо летом могут покинуть 3 игрока группы нападения

В клубе не рассчитывают на Бенито, Самба Диалло и Владислава Супрягу

22 мая 2024, 13:26 | Обновлено 22 мая 2024, 13:30
2306
8
Источник: Динамо летом могут покинуть 3 игрока группы нападения
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нигериец Бенито, сенегалец Самба Диалло и украинец Владислав Супряга могут покинуть киевское «Динамо» в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство «бело-синих» не рассчитывает на этих трех игроков группы нападения.

25-летний Бенито в этом сезоне провел 22 матча, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

21-летний Самба Диалло вышел на поле лишь 13 раз и не сумел отличиться результативными действиями. По мнению Transfermarkt его стоимость составляет 200 тысяч евро.

Владислав Супряга в возрасте 24 лет сыграл в 8 поединках и отдал 2 ассиста. В декабре 2023 года Transfermarkt оценил его стоимость в 800 тысяч евро. Ранее сообщалось, что им интересуется «Днепр-1».

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Бенито Самба Диалло Владислав Супряга Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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+2
DK1961
Толку от них было ноль
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+1
Умник
Логично.
Яцик Михайленко вернутся.
Еще бы защитника сильного и норм.
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+1
Андрей⚒️
Очередное доказательство какой-же менеджмент Динамо-топ🤣 Диалло хотели топ клубы Европы и предлагали по несколько млн, но Срускису это было мало, за Супрягу и 10 вроде как из Серии А давали, но этого тоже было мало. Теперь уйдут за копейки. Браво!
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0
Лига
Что же случилось самба самый перспективный минимум 200  миллионов, супруга 300 не меньше, Бенито оставляйте он любит пенальти привозить на последних секундах, в квалиф Ле и Лке может себя проявить
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0
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AK.228
Втрата прям …
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-2
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