Источник: Динамо летом могут покинуть 3 игрока группы нападения

Нигериец Бенито, сенегалец Самба Диалло и украинец Владислав Супряга могут покинуть киевское «Динамо» в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство «бело-синих» не рассчитывает на этих трех игроков группы нападения.

25-летний Бенито в этом сезоне провел 22 матча, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

21-летний Самба Диалло вышел на поле лишь 13 раз и не сумел отличиться результативными действиями. По мнению Transfermarkt его стоимость составляет 200 тысяч евро.

Владислав Супряга в возрасте 24 лет сыграл в 8 поединках и отдал 2 ассиста. В декабре 2023 года Transfermarkt оценил его стоимость в 800 тысяч евро. Ранее сообщалось, что им интересуется «Днепр-1».