Ракицкий получил травму в последнем матче Шахтера в сезоне 2023/24

25 мая проходит матч последнего 30-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Полесье» и «Шахтер».

Капитан донецкого клуба Ярослав Ракицкий вышел на поле с первых минут. На 23-й украинский защитник получил травму и был заменен на Става Лемкина.

Капитанская повязка перешла к Лассине Траоре.

На 30-й минуте встречи счет 2:0 в пользу житомирского коллектива.