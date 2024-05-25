Украина. Премьер лига25 мая 2024, 16:05 |
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Ракицкий получил травму в последнем матче Шахтера в сезоне 2023/24
25 мая донецкий клуб играет в 30-м туре УПЛ 2023/24 против Полесья
25 мая 2024, 16:05 |
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25 мая проходит матч последнего 30-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Полесье» и «Шахтер».
Капитан донецкого клуба Ярослав Ракицкий вышел на поле с первых минут. На 23-й украинский защитник получил травму и был заменен на Става Лемкина.
Капитанская повязка перешла к Лассине Траоре.
На 30-й минуте встречи счет 2:0 в пользу житомирского коллектива.
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