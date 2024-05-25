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  4. Ракицкий получил травму в последнем матче Шахтера в сезоне 2023/24
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 16:05 |
212
0

Ракицкий получил травму в последнем матче Шахтера в сезоне 2023/24

25 мая донецкий клуб играет в 30-м туре УПЛ 2023/24 против Полесья

25 мая 2024, 16:05 |
212
0
Ракицкий получил травму в последнем матче Шахтера в сезоне 2023/24
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

25 мая проходит матч последнего 30-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Полесье» и «Шахтер».

Капитан донецкого клуба Ярослав Ракицкий вышел на поле с первых минут. На 23-й украинский защитник получил травму и был заменен на Става Лемкина.

Капитанская повязка перешла к Лассине Траоре.

На 30-й минуте встречи счет 2:0 в пользу житомирского коллектива.

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Став Лемкин Лассина Траоре травма Ярослав Ракицкий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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