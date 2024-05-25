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Чемпионат Украины
Тростянец
25.05.2024 14:30 - : -
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
25 мая 2024, 14:30 |
73
0

Тростянец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 14:30 видеотрансляцию матча Второй лиги

25 мая 2024, 14:30 |
73
0
Тростянец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча последнего 30-го тура.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 30-й тур, 25 мая

  • 14:30. Тростянец – Реал Фарма Одесса

Турнирная таблица

14:30. Тростянец – Реал Фарма Одесса

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма смотреть онлайн Тростянец
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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