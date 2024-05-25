25.05.2024 14:30 - : -
Украина. Вторая лига25 мая 2024, 14:30 |
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Тростянец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 14:30 видеотрансляцию матча Второй лиги
25 мая 2024, 14:30 |
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25 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча последнего 30-го тура.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 30-й тур, 25 мая
- 14:30. Тростянец – Реал Фарма Одесса
Турнирная таблица
14:30. Тростянец – Реал Фарма Одесса
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