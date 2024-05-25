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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 12:44 |
373
0

Стало известно имя первого из легионеров, кто покинет Черноморец

Футболист не провел в составе одесситов ни одного матча

25 мая 2024, 12:44 |
373
0
Стало известно имя первого из легионеров, кто покинет Черноморец
ФК Черноморец Одесса. Владимир Арсич

Из семи легионеров, которые входят в заявку одесского «Черноморца» на весеннюю часть чемпионата, в межсезонье в команде останутся не все.

Как стало известно Sport.ua, главным кандидатом на расставание является боснийский защитник Владимир Арсич, который не сыграл в составе «моряков» ни одной минуты в официальных матчах.

Один из выбранных в результате скрупулезной селекционной работы «Черноморца» игроков за четыре месяца пребывания в команде играл только в контрольных матчах в Турции и спаррингах на клубной базе в Совиньоне. Не одну неделю в разгар весны футболист пропустил из-за травмы.

Начиная с конца февраля, когда стартовала весенняя часть сезона, и до сегодняшнего дня Арсич числился в запасе в 11 матчах, однако ни в одном из них так и не сыграл.

Ранее стало известно, где планирует продолжить карьеру главный рулевой одесситов Роман Григорчук.

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Владимир Арсич трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Роман Григорчук
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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