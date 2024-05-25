Ворскла еще определяется, где будет готовиться к новому сезону

После возвращения из Черкасс, где полтавские футболисты вчера, 24-го мая, проводили поединок заключительного тура чемпионата УПЛ, они ушли в отпуск.

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» возобновит тренировочный процесс 23 июня, но пока что не известно, где будет готовиться к новому сезону. Рассматривается три варианта: Польша, Словения и Украина.

По имеющейся информации одним из помощников рулевого Сергея Долганского станет Владимир Чеснаков, который решил распрощаться с карьерой футболиста.

Сейчас «Ворскла» занимает 8-е место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.

Напомним, что в последнем туре УПЛ «Ворскла» уступила ЛНЗ (0:1).