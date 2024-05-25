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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 12:25 | Обновлено 25 мая 2024, 12:26
186
1

Ворскла еще определяется, где будет готовиться к новому сезону

Полтавчане будут отдыхать до 23 июня

25 мая 2024, 12:25 | Обновлено 25 мая 2024, 12:26
186
1
Ворскла еще определяется, где будет готовиться к новому сезону
УПЛ

После возвращения из Черкасс, где полтавские футболисты вчера, 24-го мая, проводили поединок заключительного тура чемпионата УПЛ, они ушли в отпуск.

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» возобновит тренировочный процесс 23 июня, но пока что не известно, где будет готовиться к новому сезону. Рассматривается три варианта: Польша, Словения и Украина.

По имеющейся информации одним из помощников рулевого Сергея Долганского станет Владимир Чеснаков, который решил распрощаться с карьерой футболиста.

Сейчас «Ворскла» занимает 8-е место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.

Напомним, что в последнем туре УПЛ «Ворскла» уступила ЛНЗ (0:1).

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
где нибудь в Котельве или Чорнухах.
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