Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от увольнения испанца Хави из «Барселоны».

«Это не очень хорошие новости, ведь если подобное происходит, значит, что-то перестало работать. Я не знаю причин, по которым это произошло, поэтому не могу высказать свое мнение. Возможно, когда я поеду в Барселону и поговорю там с некоторыми людьми, узнаю, но сейчас мне ничего неизвестно», — признался Гвардиола.

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 2-е место.

Ранее в Испании назвали основную причину увольнения Хави из «Барселоны».