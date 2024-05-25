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Англия
25 мая 2024, 11:18 | Обновлено 25 мая 2024, 11:42
471
0

Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании

Тренер – об увольнии Хави из «Барселоны»

25 мая 2024, 11:18 | Обновлено 25 мая 2024, 11:42
471
0
Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от увольнения испанца Хави из «Барселоны».

«Это не очень хорошие новости, ведь если подобное происходит, значит, что-то перестало работать. Я не знаю причин, по которым это произошло, поэтому не могу высказать свое мнение. Возможно, когда я поеду в Барселону и поговорю там с некоторыми людьми, узнаю, но сейчас мне ничего неизвестно», — признался Гвардиола.

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 2-е место.

Ранее в Испании назвали основную причину увольнения Хави из «Барселоны».

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Хави отставка Ла Лига Барселона Жузеп Гвардиола чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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