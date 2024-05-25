«Я немного боялся». Малиновский – о своем голе за Дженоа в матче с Болоньей

24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А сезона-2023/2024 между командами «Дженоа» и «Болонья».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «грифонов». На 13-й минуте за «Дженоа» гол забил украинец Руслан Малиновский, для которого этот гол стал четвертым в чемпионате Италии-2023/2024.

«Много положительных эмоций этим вечером. Я немного боялся после травмы, но все равно работал. Впрочем, мне немного не хватало в физической форме, однако я рад победе и благодарен болельщикам «Дженоа»

Мы играли на победу, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Думаю, тренер будет доволен. Он нас очень мотивировал перед матчем.

Евро-2024? Я воодушевлен. Сделал все, чтобы вернуться [в сборную Украины]. Играть на чемпионате Европы – это прекрасно. Я отдохну пару дней, а потом вернусь к работе», – признался 31-летний Малиновский.

«Дженоа», благодаря победе над «Болоньей», закрепила за собой 11-е место в таблице Серии А с 49 очками.