Игрок из топ-5 продаж в истории Динамо заявил о смене клуба

33-летний центральный защитник Александар Драгович заявил об уходе из «Црвены Звезды» по окончании текущего сезона.

Накануне футболист провел переговоры с руководством сербского клуба, и дал понять, что не собирается продлевать контракт, а намерен вернуться в Австрию.

«Мне очень трудно, но я принял решение, согласовав его со своей семьей, о возвращении в Австрию», – сказал Драгович.

Вероятнее всего, новым клубом ветерана станет «Аустрия». Именно здесь австриец с сербскими корнями начинал профессиональную карьеру, а в январе 2011 года за 1 миллион евро перешел в «Базель».

Напомним, летом 2013 года киевское «Динамо» заплатило «Базелю» за Драговича 10 миллионов евро, а спустя три года продало центрбека в «Байер» за 21 миллион евро.

До сих пор Драгович входит в топ-5 наиболее выгодных продаж киевлян, уступая только трансферам Ярмоленко в «Боруссию» Дортмунд (25 млн евро), Шевченко в «Милан» (23,91 млн евро), Миколенко в «Эвертон» (23,5 млн евро) и Забарного в «Борнмут» (22,7 млн евро).