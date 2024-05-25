Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок из топ-5 продаж в истории Динамо заявил о смене клуба
Другие новости
25 мая 2024, 10:52 |
817
0

Игрок из топ-5 продаж в истории Динамо заявил о смене клуба

Александар Драгович покидает «Црвену Звезду»

25 мая 2024, 10:52 |
817
0
Игрок из топ-5 продаж в истории Динамо заявил о смене клуба
instagram.com/dragovic6

33-летний центральный защитник Александар Драгович заявил об уходе из «Црвены Звезды» по окончании текущего сезона.

Накануне футболист провел переговоры с руководством сербского клуба, и дал понять, что не собирается продлевать контракт, а намерен вернуться в Австрию.

«Мне очень трудно, но я принял решение, согласовав его со своей семьей, о возвращении в Австрию», – сказал Драгович.

Вероятнее всего, новым клубом ветерана станет «Аустрия». Именно здесь австриец с сербскими корнями начинал профессиональную карьеру, а в январе 2011 года за 1 миллион евро перешел в «Базель».

Напомним, летом 2013 года киевское «Динамо» заплатило «Базелю» за Драговича 10 миллионов евро, а спустя три года продало центрбека в «Байер» за 21 миллион евро.

До сих пор Драгович входит в топ-5 наиболее выгодных продаж киевлян, уступая только трансферам Ярмоленко в «Боруссию» Дортмунд (25 млн евро), Шевченко в «Милан» (23,91 млн евро), Миколенко в «Эвертон» (23,5 млн евро) и Забарного в «Борнмут» (22,7 млн евро).

По теме:
Шахтер решил, когда будет готов продать Судакова
БАЛАБА: «Динамо доказало, что это самая сильная команда в Украине»
МИХАВКО: «Мы с ребятами собрались, поговорили и обыграли Шахтер»
Александар Драгович Црвена Звезда Аустрия Вена Динамо Киев трансферы
Алексей Сливченко Источник: LAOLA1
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 25 мая 2024, 07:13 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Юбилей: 500К «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф
Война | 25 мая 2024, 09:13 6
Юбилей: 500К «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф
Юбилей: 500К «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Футбол | 25.05.2024, 11:11
Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Футбол | 25.05.2024, 07:01
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Бокс | 24.05.2024, 20:26
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
24.05.2024, 09:00 2
Хоккей
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
25.05.2024, 00:46 3
Футбол
Монзуль распрощалась с судейской карьерой
Монзуль распрощалась с судейской карьерой
23.05.2024, 14:46 19
Футбол
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
23.05.2024, 17:06 6
Бокс
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
23.05.2024, 20:09 3
Бокс
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
23.05.2024, 09:05 9
Футбол
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем