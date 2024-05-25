Шахтер решил, когда будет готов продать Судакова

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков остается одной из наиболее интересных опций по усилению состава для многих европейских грандов.

Летом к Судакову будет приковано внимание ряда известных и богатых клубов, среди которых сейчас особо выделяются «Челси» и «Тоттенхэм».

«Синие» и «шпоры» проявили большой интерес к Судакову и уже консультировались на предмет его приобретения, однако ни о каком бюджетном трансфере речь в данном случае идти не может, так как в «Шахтере» твердо нацелены выручить за хавбека очень солидную сумму.

Более того, «горняки» даже не хотят начинать вести переговоры по Судакову до момента завершения Евро-2024. В донецком клубе полагают, что матчи чемпионата Европы, а также товарищеские поединки сборной Украины, которые состоятся до начала континентального турнира (против Германии, Польши и Молдовы) способны помочь Судакову произвести дополнительное впечатление на потенциальных покупателей и, следовательно, сказаться на повышении его стоимости на рынке.

Ранее «Шахтер» отказался отпускать Судакова в «Наполи» за 34 миллиона фунтов, выставив встречное требование в 43 миллиона фунтов, которое в январе не приняли боссы неаполитанцев.

Накануне сообщалось, что «Наполи» не потерял интерес к Судакову и летом будет готов сделать одно серьезное предложение по украинцу.