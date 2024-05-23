Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно

Итальянский «Наполи» продолжает проявлять серьезную заинтересованность в услугах полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

В январе неаполитанцы предлагали «горнякам» 40 миллионов евро за игрока, однако сделка не состоялась из-за позиции украинского клуба.

Ближайшим летом «Наполи» готов сделать еще одно серьезное предложение по Судакову. Ожидается, что речь пойдет о сумме отступных в районе 50 миллионов евро.

Также в «Наполи» понимают, что «Шахтер» нацелен устроить торги по Судакову между несколькими заинтересованными клубами, однако участия в подобном итальянцы принимать не намерены. Скорее всего, их предложение будет единственным и окончательным.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» обозначили для себя трансфер Судакова как приоритетный на ближайшее летнее окно.