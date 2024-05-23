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  4. Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 10:41 |
1922
6

Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно

Неаполитанцы вполне способны заплатить за хавбека «Шахтера» 50 миллионов евро

23 мая 2024, 10:41 |
1922
6
Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» продолжает проявлять серьезную заинтересованность в услугах полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

В январе неаполитанцы предлагали «горнякам» 40 миллионов евро за игрока, однако сделка не состоялась из-за позиции украинского клуба.

Ближайшим летом «Наполи» готов сделать еще одно серьезное предложение по Судакову. Ожидается, что речь пойдет о сумме отступных в районе 50 миллионов евро.

Также в «Наполи» понимают, что «Шахтер» нацелен устроить торги по Судакову между несколькими заинтересованными клубами, однако участия в подобном итальянцы принимать не намерены. Скорее всего, их предложение будет единственным и окончательным.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» обозначили для себя трансфер Судакова как приоритетный на ближайшее летнее окно.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli1926
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Комментарии 6
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Saar
Наполі, ви що!?? Нахрен вам цей "мудрик"!??????
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+3
Алекс 122
Літо і нові казки почалися, Судаков це той же мудрик без мислення без удару .тільки в мудрика хоч нема розуму то хоч є швидкість 
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+2
Remark
Наша песня хороша, начинай сначала.
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+1
Alexey75
Довбик один из лучших в Испании. Стоит максимум 40 лямов. 
Судаков, не понятно кто такой, стоит 50
Про Мудрика молчу 70+30
Ответить
0
T-800
надо соглашаться бесспорно
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0
Он не любит пасту)))  Только - в Англию!
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-3
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