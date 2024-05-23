Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Неаполитанцы вполне способны заплатить за хавбека «Шахтера» 50 миллионов евро
Итальянский «Наполи» продолжает проявлять серьезную заинтересованность в услугах полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
В январе неаполитанцы предлагали «горнякам» 40 миллионов евро за игрока, однако сделка не состоялась из-за позиции украинского клуба.
Ближайшим летом «Наполи» готов сделать еще одно серьезное предложение по Судакову. Ожидается, что речь пойдет о сумме отступных в районе 50 миллионов евро.
Также в «Наполи» понимают, что «Шахтер» нацелен устроить торги по Судакову между несколькими заинтересованными клубами, однако участия в подобном итальянцы принимать не намерены. Скорее всего, их предложение будет единственным и окончательным.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» обозначили для себя трансфер Судакова как приоритетный на ближайшее летнее окно.
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