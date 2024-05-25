ФОТО. Жена Довбика сделала признание после хет-трика Артема
Юлия поделилась эмоциями
24 мая в 38-м туре чемпионата Испании отношения выяснили «Жирона» и «Гранада».
Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу каталонцев, в составе которых автором хет-трика стал украинский нападающий Артем Довбик.
После поединка Юлия Довбик, жена форварда, в сториз инстаграма опубликовала семейную фотографию с Артемом и сопроводила ее признанием:
«Для меня ты всегда первый и самый лучший. Люблю тебя, Артем. Ты написал историю».
Ранее сообщалось, что жена Довбика отреагировала на хет-трик Артема в ворота «Гранады».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер сможет заработать гораздо большую сумму, чем за первый бой
Проигрышная серия «Кривбасса» затянулась