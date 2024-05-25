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  4. ФОТО. Жена Довбика сделала признание после хет-трика Артема
Испания
25 мая 2024, 09:30 |
2581
0

ФОТО. Жена Довбика сделала признание после хет-трика Артема

Юлия поделилась эмоциями

25 мая 2024, 09:30 |
2581
0
ФОТО. Жена Довбика сделала признание после хет-трика Артема
Instagram Юлии Довбик

24 мая в 38-м туре чемпионата Испании отношения выяснили «Жирона» и «Гранада».

Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу каталонцев, в составе которых автором хет-трика стал украинский нападающий Артем Довбик.

После поединка Юлия Довбик, жена форварда, в сториз инстаграма опубликовала семейную фотографию с Артемом и сопроводила ее признанием:

«Для меня ты всегда первый и самый лучший. Люблю тебя, Артем. Ты написал историю».

Ранее сообщалось, что жена Довбика отреагировала на хет-трик Артема в ворота «Гранады».

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Артем Довбик Юлия Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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