ВИДЕО. Жена Довбик отреагировала на хет-трик Артема Гранаде
Нападающий принял ценные поздравления
24 мая в 38-м туре чемпионата Испании отношения выяснили «Жирона» и «Гранада».
Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу каталонцев, в составе которых автором хет-трика стал украинский нападающий Артем Довбик.
Три гола позволили Довбику выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. У него 24 точных удара, что на 1 гол больше, чем у Александра Серлота из «Вильярреала».
После финального свистка в матче «Жирона» – «Гранада» Артем прямо на футбольном поле получил поцелуй и объятия от своей супруги – Юлии.
«Незабываемый вечер для нас! Горжусь тобой!», – написала Юлия Довбик в инстаграме, где в совместном посте поделилась видео момента.
Ранее стало известно, что Артем Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности.
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