ФОТО. Нападающий Динамо Пономаренко оценил чемпионство команды U-19

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился эмоциями от победы клубной команды U-19 в юношеском чемпионате Украины.

«Динамо U19 – чемпион!

Это был непростой сезон, с яркими эмоциями, важными победами и досадными поражениями. Но самое главное это наше место в турнирной таблице. Первое место!

Горжусь этой командой, нашим духом и волей к победе в каждой игре. Ребята, вы лучшие! Ждем Юношескую лигу УЕФА и возможность достойно представить наш футбол на международной арене.

Спасибо ВСУ за этот шанс, без вас все наши победы были бы невозможными. Слава Украине!», – написал Пономаренко в инстаграме.

Напомним, ранее Матвей Пономаренко стал самым молодым бомбардиром «Динамо» в УПЛ после Шевченко.