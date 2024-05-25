ФОТО. Нападающий Динамо Пономаренко оценил чемпионство команды U-19
Игрок – о триумфе юношеской команды
Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился эмоциями от победы клубной команды U-19 в юношеском чемпионате Украины.
«Динамо U19 – чемпион!
Это был непростой сезон, с яркими эмоциями, важными победами и досадными поражениями. Но самое главное это наше место в турнирной таблице. Первое место!
Горжусь этой командой, нашим духом и волей к победе в каждой игре. Ребята, вы лучшие! Ждем Юношескую лигу УЕФА и возможность достойно представить наш футбол на международной арене.
Спасибо ВСУ за этот шанс, без вас все наши победы были бы невозможными. Слава Украине!», – написал Пономаренко в инстаграме.
Напомним, ранее Матвей Пономаренко стал самым молодым бомбардиром «Динамо» в УПЛ после Шевченко.
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