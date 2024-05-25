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  4. ФОТО. Нападающий Динамо Пономаренко оценил чемпионство команды U-19
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 08:55 | Обновлено 25 мая 2024, 09:02
460
0

ФОТО. Нападающий Динамо Пономаренко оценил чемпионство команды U-19

Игрок – о триумфе юношеской команды

25 мая 2024, 08:55 | Обновлено 25 мая 2024, 09:02
460
0
ФОТО. Нападающий Динамо Пономаренко оценил чемпионство команды U-19
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился эмоциями от победы клубной команды U-19 в юношеском чемпионате Украины.

«Динамо U19 – чемпион!

Это был непростой сезон, с яркими эмоциями, важными победами и досадными поражениями. Но самое главное это наше место в турнирной таблице. Первое место!

Горжусь этой командой, нашим духом и волей к победе в каждой игре. Ребята, вы лучшие! Ждем Юношескую лигу УЕФА и возможность достойно представить наш футбол на международной арене.

Спасибо ВСУ за этот шанс, без вас все наши победы были бы невозможными. Слава Украине!», – написал Пономаренко в инстаграме.

Напомним, ранее Матвей Пономаренко стал самым молодым бомбардиром «Динамо» в УПЛ после Шевченко.

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чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига Динамо Киев U-19 Матвей Пономаренко
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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