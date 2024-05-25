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Англия
25 мая 2024, 08:37 | Обновлено 25 мая 2024, 08:48
267
0

Тен Хаг признался, что знает свое будущее в МЮ. Уйдет или нет?

Нидерландский специалист – о перспективах

25 мая 2024, 08:37 | Обновлено 25 мая 2024, 08:48
267
0
Тен Хаг признался, что знает свое будущее в МЮ. Уйдет или нет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации со своим будущим в команде.

«Переговоры на следующей неделе? Нет, мы с клубом уже все обсудили, и в воскресенье я уеду в отпуск. Думаю, я это заслужил», – признался тен Хага.

В субботу, 25 мая, как известно, состоится финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» выяснит отношения с «Манчестер Сити».

Ранее бывший игрок «МЮ» встал на защиту Эрика тен Хага.

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Юрій Остроумов Источник: Twitter
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