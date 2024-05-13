Бывший игрок МЮ встал на защиту тен Хага. Нашел позитив?

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказал мнение о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге, а также оценил его дальнейшие перспективы на занимаемом посту.

«Честно говоря, это выглядит как худший сезон в Премьер-лиге, который мы когда-либо проводили. Тен Хаг находится под огромным давлением, и в конце сезона может произойти все что угодно.

Сейчас «Бавария» пытается выбрать тренера, «Барселона» оставила Хави, «Ливерпуль» имел свои проблемы с выбором между первым и вторым кандидатом. Я не вижу такого тренера, которого можно назвать очевидной заменой, о котором вы подумаете, что это хороший кандидат. За последние 10 лет команда боролась с каждым менеджером. Сейчас мы находимся в том же положении, что и в конце работы Сульшера, Моуриньо, ван Гала, Мойеса.

Каждый игрок, приходивший сюда за последние 10 лет, кроме Бруну Фернандеша, ухудшил свою продуктивность и не улучшился. Если они вам нравились до этого – значит, что-то фундаментально не так. Новое руководство провело в клубе всего несколько месяцев. Сменить тренера – это неплохая вещь, но я не думаю, что это правильно.

Я не уверен, что я никогда не просил уволить тренера в течение этих 10 лет. На мой взгляд, он находится под настоящим давлением. Но когда я поговорил с ним, он был уверен в себе, и он верит в себя.

Два года назад все сочли это разумным назначением. Это был один из лучших тренеров. Самый инновационный тренер в Европе. «Манчестер Юнайтед» за последние два года сделал этого тренера таким, что в последние 12 месяцев он выглядит как человек, не знающий, что делает. Но это происходило и с другими тренерами. Когда-то этот круг должен быть разорван», – уверен Невилл.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмую позицию в турнирной таблице АПЛ и имеет в своем активе 54 очка.

Ранее Гари Невилл встал на защиту нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.