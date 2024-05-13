Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок МЮ встал на защиту тен Хага. Нашел позитив?
Англия
13 мая 2024, 09:16 | Обновлено 13 мая 2024, 09:23
271
0

Бывший игрок МЮ встал на защиту тен Хага. Нашел позитив?

Гари Невилл – о положении дел в стане манкунианцев

13 мая 2024, 09:16 | Обновлено 13 мая 2024, 09:23
271
0
Бывший игрок МЮ встал на защиту тен Хага. Нашел позитив?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказал мнение о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге, а также оценил его дальнейшие перспективы на занимаемом посту.

«Честно говоря, это выглядит как худший сезон в Премьер-лиге, который мы когда-либо проводили. Тен Хаг находится под огромным давлением, и в конце сезона может произойти все что угодно.

Сейчас «Бавария» пытается выбрать тренера, «Барселона» оставила Хави, «Ливерпуль» имел свои проблемы с выбором между первым и вторым кандидатом. Я не вижу такого тренера, которого можно назвать очевидной заменой, о котором вы подумаете, что это хороший кандидат. За последние 10 лет команда боролась с каждым менеджером. Сейчас мы находимся в том же положении, что и в конце работы Сульшера, Моуриньо, ван Гала, Мойеса.

Каждый игрок, приходивший сюда за последние 10 лет, кроме Бруну Фернандеша, ухудшил свою продуктивность и не улучшился. Если они вам нравились до этого – значит, что-то фундаментально не так. Новое руководство провело в клубе всего несколько месяцев. Сменить тренера – это неплохая вещь, но я не думаю, что это правильно.

Я не уверен, что я никогда не просил уволить тренера в течение этих 10 лет. На мой взгляд, он находится под настоящим давлением. Но когда я поговорил с ним, он был уверен в себе, и он верит в себя.

Два года назад все сочли это разумным назначением. Это был один из лучших тренеров. Самый инновационный тренер в Европе. «Манчестер Юнайтед» за последние два года сделал этого тренера таким, что в последние 12 месяцев он выглядит как человек, не знающий, что делает. Но это происходило и с другими тренерами. Когда-то этот круг должен быть разорван», – уверен Невилл.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмую позицию в турнирной таблице АПЛ и имеет в своем активе 54 очка.

Ранее Гари Невилл встал на защиту нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

По теме:
Одноклубник Зинченко сделал смелое заявление перед ключевыми матчами сезона
Легенда – в шоке. Руни раскритиковал Манчестер Юнайтед
Зинченко и Ко покорился исторический рекорд. Арсенал с новым достижением
Гари Невилл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ломаченко – о победе над Камбососом и бое Усик – Фьюри
Бокс | 12 мая 2024, 11:24 0
ВИДЕО. Ломаченко – о победе над Камбососом и бое Усик – Фьюри
ВИДЕО. Ломаченко – о победе над Камбососом и бое Усик – Фьюри

Пресс-конференция украинского боксера после боя

«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
Бокс | 12 мая 2024, 11:25 0
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко

Титульный поединок в Перте не остался незамеченным

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 13.05.2024, 07:01
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Футбол | 13.05.2024, 07:22
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
11.05.2024, 19:11 2
Бокс
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
12.05.2024, 08:15 165
Бокс
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
11.05.2024, 19:46 11
Футбол
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем