СУРКИС: «Барса, Реал, Шахтар или ЛНЗ – с любым соперником играем на победу»

Вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис поделился эмоциями после победы над Рухом (5:1), благодаря которой бело-синие официально оформили чемпионство.

– Мы видели, какие радостные эмоции были после победы над «Шахтером» – это было незабываемо. Сегодня удалось оформить чемпионство официально. Что чувствуете сейчас?

– На самом деле, для нас было очень важно завоевать чемпионство. После того, как мы дважды в сезоне обыграли Шахтер, понимали, что просто не имеем права потерять первое место. Мы весь год шли к этому. Благодарю наших тренеров, партнеров по команде, всех, кто поддерживал нас. Полагаю, мы заслуженно стали чемпионами.

– Проведя прошлый сезон в аренде в «Заре», в этом ты забронировал место в основном составе – и «Динамо» впервые за последние три года стало чемпионом, при этом больше всего забив и меньше всего пропустив. Твой эффект?

– Не думаю, что здесь только мой эффект повлиял, не я же голы забиваю (улыбается). Наши результаты – это награда всей команды. Считаю, что аренда у «Зари» помогла нам в профессиональном плане, мы получили хороший опыт, который помог нам в этом сезоне.

– В следующем году будет Юношеская лига УЕФА. Чего можно ждать от этой чемпионской команды?

– Независимо от соперника, который нам противостоит – «Барса», «Реал», «Шахтер» или ЛНЗ – мы всегда настраиваемся только на победу. Сейчас уйдем в отпуск, отдохнем, и с новыми силами приступим к подготовке к чемпионату Украины и Юношеской лиге УЕФА.

– Строил уже какие-нибудь планы на отпуск?

– Честно говоря, еще нет. Думаю, останусь в Киеве, буду вместе с семьей отдыхать и готовиться к новому сезону.