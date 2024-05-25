СУРКИС: «Барса, Реал, Шахтар или ЛНЗ – с любым соперником играем на победу»
Вратарь юношеской команды поделился эмоциями от чемпеионства
Вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис поделился эмоциями после победы над Рухом (5:1), благодаря которой бело-синие официально оформили чемпионство.
– Мы видели, какие радостные эмоции были после победы над «Шахтером» – это было незабываемо. Сегодня удалось оформить чемпионство официально. Что чувствуете сейчас?
– На самом деле, для нас было очень важно завоевать чемпионство. После того, как мы дважды в сезоне обыграли Шахтер, понимали, что просто не имеем права потерять первое место. Мы весь год шли к этому. Благодарю наших тренеров, партнеров по команде, всех, кто поддерживал нас. Полагаю, мы заслуженно стали чемпионами.
– Проведя прошлый сезон в аренде в «Заре», в этом ты забронировал место в основном составе – и «Динамо» впервые за последние три года стало чемпионом, при этом больше всего забив и меньше всего пропустив. Твой эффект?
– Не думаю, что здесь только мой эффект повлиял, не я же голы забиваю (улыбается). Наши результаты – это награда всей команды. Считаю, что аренда у «Зари» помогла нам в профессиональном плане, мы получили хороший опыт, который помог нам в этом сезоне.
– В следующем году будет Юношеская лига УЕФА. Чего можно ждать от этой чемпионской команды?
– Независимо от соперника, который нам противостоит – «Барса», «Реал», «Шахтер» или ЛНЗ – мы всегда настраиваемся только на победу. Сейчас уйдем в отпуск, отдохнем, и с новыми силами приступим к подготовке к чемпионату Украины и Юношеской лиге УЕФА.
– Строил уже какие-нибудь планы на отпуск?
– Честно говоря, еще нет. Думаю, останусь в Киеве, буду вместе с семьей отдыхать и готовиться к новому сезону.
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