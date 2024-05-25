Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУРКИС: «Барса, Реал, Шахтар или ЛНЗ – с любым соперником играем на победу»
Молодежные турниры
25 мая 2024, 03:19 | Обновлено 25 мая 2024, 05:04
107
0

СУРКИС: «Барса, Реал, Шахтар или ЛНЗ – с любым соперником играем на победу»

Вратарь юношеской команды поделился эмоциями от чемпеионства

25 мая 2024, 03:19 | Обновлено 25 мая 2024, 05:04
107
0
СУРКИС: «Барса, Реал, Шахтар или ЛНЗ – с любым соперником играем на победу»
ФК Динамо. Вячеслав Суркис (справа)

Вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис поделился эмоциями после победы над Рухом (5:1), благодаря которой бело-синие официально оформили чемпионство.

– Мы видели, какие радостные эмоции были после победы над «Шахтером» – это было незабываемо. Сегодня удалось оформить чемпионство официально. Что чувствуете сейчас?

– На самом деле, для нас было очень важно завоевать чемпионство. После того, как мы дважды в сезоне обыграли Шахтер, понимали, что просто не имеем права потерять первое место. Мы весь год шли к этому. Благодарю наших тренеров, партнеров по команде, всех, кто поддерживал нас. Полагаю, мы заслуженно стали чемпионами.

– Проведя прошлый сезон в аренде в «Заре», в этом ты забронировал место в основном составе – и «Динамо» впервые за последние три года стало чемпионом, при этом больше всего забив и меньше всего пропустив. Твой эффект?

– Не думаю, что здесь только мой эффект повлиял, не я же голы забиваю (улыбается). Наши результаты – это награда всей команды. Считаю, что аренда у «Зари» помогла нам в профессиональном плане, мы получили хороший опыт, который помог нам в этом сезоне.

– В следующем году будет Юношеская лига УЕФА. Чего можно ждать от этой чемпионской команды?

– Независимо от соперника, который нам противостоит – «Барса», «Реал», «Шахтер» или ЛНЗ – мы всегда настраиваемся только на победу. Сейчас уйдем в отпуск, отдохнем, и с новыми силами приступим к подготовке к чемпионату Украины и Юношеской лиге УЕФА.

– Строил уже какие-нибудь планы на отпуск?

– Честно говоря, еще нет. Думаю, останусь в Киеве, буду вместе с семьей отдыхать и готовиться к новому сезону.

По теме:
АХМЕТОВ: «Шахтер ко дню рождения пополнил коллекцию трофеев»
УПЛ поздравила донецкий Шахтер с 88-летием
Игорь КОСТЮК: «Динамо победило Шахтер, благодаря чему стало чемпионом»
Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Рух - Динамо Вячеслав Суркис Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 ЛНЗ Черкассы
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смелый прогноз Чисоры: «Уайлдер улетит в нокаут и завершит карьеру»
Бокс | 24 мая 2024, 11:40 0
Смелый прогноз Чисоры: «Уайлдер улетит в нокаут и завершит карьеру»
Смелый прогноз Чисоры: «Уайлдер улетит в нокаут и завершит карьеру»

Дерек не верит в американца

Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 мая 2024, 20:46 9
Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Футбол | 25.05.2024, 01:28
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 24.05.2024, 09:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Бокс | 24.05.2024, 20:26
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
23.05.2024, 19:43 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
24.05.2024, 00:02
Хоккей
Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет
Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет
23.05.2024, 04:50 5
Футбол
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
23.05.2024, 20:09 3
Бокс
Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом
Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом
23.05.2024, 11:31 25
Футбол
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
23.05.2024, 19:51 84
Война
Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
23.05.2024, 00:55 16
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.05.2024, 09:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем