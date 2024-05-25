МИХАВКО: «Мы с ребятами собрались, поговорили и обыграли Шахтер»

Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал чемпионство юношеской команды U-19, официально оформленное после гостевой победы над Рухом (5:1).

– Ты стал чемпионом, можно сказать, в родных краях. Какие эмоции испытываешь?

– Конечно, только положительные. Ребята настраивались на каждую игру, все желали этого чемпионства. Слава Богу, вышли и доказали, что мы лучшая юношеская команда в Украине. Также в два раза приятнее, что чемпионство удалось оформить в родных краях. Всех поздравляю с этим!

– Сегодня была уверена победа, но соглашаешься, что финиш сезона оказался напряженным?

– Да, были трудные игры, поскольку на «Динамо» каждая команда настраивается максимально. Поэтому, конечно, понимали, что если не обыграем своего прямого конкурента, донецкий Шахтер, чемпионство будет потеряно. Потому мы с ребятами собрались, поговорили – и, как видите, стали чемпионами.

– Четыре года «Динамо» не было чемпионом. Можно сказать, что наконец-то титул вернулся в Киев?

– Думаю, все рады, что после продолжительной паузы наконец-то удалось стать чемпионами. Все довольны, позитивный настрой, и вдвойне приятнее, что чемпионство удалось оформить в поединке с сильнейшей командой по итогам прошедшего сезона.