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Испания
24 мая 2024, 23:46 | Обновлено 25 мая 2024, 01:43
2387
0

ВИДЕО. Довбик оформил дубль и сравнялся с Серлотом по голам в Ла Лиге 23/24

Артем забил на 75-й минуте в ворота Гранады, а уже на 78-й отдал ассист на Стуани

24 мая 2024, 23:46 | Обновлено 25 мая 2024, 01:43
2387
0
ВИДЕО. Довбик оформил дубль и сравнялся с Серлотом по голам в Ла Лиге 23/24
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

На 44-й украинец реализовал пенальти. На 75-й украинец оформил дубль, а уже на 76-й отдал ассист на Кристиана Стуани.

Теперь у Артема 23 гола в текущей кампании чемпионата Испании. Столько же и у Александера Серлота. На счету Артема также 8 голевых передач.

❗️ ВИДЕО. Довбик оформил дубль и сравнялся с Серлотом по голам в Ла Лиге 23/24

Видео второго гола Довбика

Видео ассиста Довбика

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Артем Довбик Александер Серлот Жирона Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Кристиан Стуани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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