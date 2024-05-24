Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут. На 44-й украинец реализовал пенальти. Для него это 22-й гол в текущей кампании чемпионата Испании. Артем сейчас находится на второй позиции в списке бомбардиров Ла Лиги. У лидера Александера Серлота 23 забитых мяча.

Для Довбика это 6-й забитый мяч с 11-метровой точки в Ла Лиге 2023/24. Серлот ни один из своих 23 голов не забил с пенальти.

Видео гола Довбика в ворота Гранады