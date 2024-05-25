Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса и 9-й номер рейтинга АТР Стефанос Циципас снова вместе.

5 мая Бадоса сообщила о расставании. Недавно Стефанос заявил о возвращении отношений:

«Мы вместе. Я объясню, почему некоторые люди придумывают о нас разные истории. Не то чтобы меня это заботило, думаю, что люди не должны воспринимать это таким образом. Паула не сделала ничего плохого, и я тоже. Нам тяжело было быть в разлуке, и я переживал трудные времена.

Я чувствовал давление тура, своей работы. Я принял решение сделать паузу в отношениях. Через две-три недели понял, что она человек, который меня очень поддерживает, и когда она попыталась договориться со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что мои отношения с Паулой полностью отличаются от любых других отношений, которые у меня были в прошлом.

Я чувствую, что она мой человек, и мы понимаем друг друга. И это придаёт большую ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом со мной как можно чаще. Так что да, мы воссоединились, и сейчас настал хороший момент», – признался Циципас.

Воссоединение прокомментировала и Паула:

«Ну, Стефанос уже все сказал. Все предельно ясно. Сейчас наши отношения очень хорошо складываются. Он уже объяснил. Мне больше нечего добавить.

Это уже наша личная жизнь. Вот что мне или нам не нравилось – все было очень публично, поэтому теперь мы хотим больше приватности. Я прекрасно понимаю, что это будет непросто, потому что мы два публичных человека, и нас будут спрашивать, но мы хотим больше приватности, потому что нелегко совмещать личное и карьеру.

Давайте не будем усложнять, потому что, как мне кажется, так полезнее и разумнее», – заявила Паула.

Впервые об отношениях Паулы и Стефаноса стало известно весной прошлого года.

ФОТО. Известная теннисная пара снова сошлась. С расставания прошло 20 дней