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  4. Смогут уговорить? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Гвардиолой
Англия
24 мая 2024, 21:40 |
166
1

Смогут уговорить? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Гвардиолой

Нынешнее соглашение истекает в 2025 году

24 мая 2024, 21:40 |
166
1
Смогут уговорить? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с главным тренером команды Жузепом Гвардиолой. Об этом сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

Нынешнее соглашение с Гвардиолой истекает летом 2025 года. «Манчестер Сити» хочет подписать с 53-летним испанским специалистом новое долгосрочное соглашение. Ранее Гвардиола заявлял о том, что сейчас он ближе к тому, чтобы уйти из клуба, чем чтобы остаться.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с лета 2016 года. 6 раз приводил команду к чемпионству в АПЛ, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола продление контракта
Олег Дидух Источник: Twitter
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Комментарии 1
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vazazh
Ну не дурний ще Гвардіола. Він розуміє, що далі - спад. І я б на його місці все закінчив в цьому році. 4 титули підряд.
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