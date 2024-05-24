Смогут уговорить? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Гвардиолой

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с главным тренером команды Жузепом Гвардиолой. Об этом сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

Нынешнее соглашение с Гвардиолой истекает летом 2025 года. «Манчестер Сити» хочет подписать с 53-летним испанским специалистом новое долгосрочное соглашение. Ранее Гвардиола заявлял о том, что сейчас он ближе к тому, чтобы уйти из клуба, чем чтобы остаться.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с лета 2016 года. 6 раз приводил команду к чемпионству в АПЛ, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.