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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 21:13 | Обновлено 24 мая 2024, 21:14
1199
29

Легионер Шахтера получил 3-матчевую дисквалификацию

Эгиналду наказан за поведение в концовке матча с «Динамо»

24 мая 2024, 21:13 | Обновлено 24 мая 2024, 21:14
1199
29
Легионер Шахтера получил 3-матчевую дисквалификацию
ФК Шахтер. Эгиналду

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду дисквалифицирован на три матча УПЛ.

Он наказан за неспортивное поведение в концовке матча 28-го тура УПЛ против «Динамо» (11 мая). Сразу после финального свистка началась стычка между футболистами, Эгиналду был одним из наиболее активных ее участников и получил красную карточку.

Также наказание от КДК УАФ понес главный тренер перволигового «Подолья» Виталий Костышин. Он дисквалифицирован на 5 матчей за агрессивное поведение в матче против «Металлурга» из Запорожья. Он выхватил красную карточку и показал ее арбитру.

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Эгиналду Шахтер Донецк КДК УАФ дисквалификация Виталий Костышин Подолье Хмельницкий Первая лига Украины
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 30
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FunnyCat_____
что по белику и малолетним гопникам из шахтера ю 19? этот провокатор легко отделался, что и не удивительно учитывая кто главенствует в КДК
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+7
FunnyCat_____
а де цей щур смердючий  OtsoCity, що вічно ховається на сайті. Ні разу навіть на матчі свого лайна( шахтаря) не бувши
А ще розповідав що він захищає Куп'янськ, а по факту 24/7 гілки  Динамо тут на  сайті охороняє, то може він сцикун, чи ухилянт, чи просто щур смердючий?
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+6
Показать Скрыть 4 ответа
Chort
Я ДАЖЕ НЕ БУДУ АТБЕЛЯТЬ МАЕГО ШАМПИНЬОНА, МНЕ БОЛЬШЕ НЕ ПЛАТЯТ,Я НА ЗАСЛУЖЕНАЙ ПЕНСИИ
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Почему это недорозумение (Остап 🍒) постоянно акцентирует на том что у него кто то в бане и он не читает ?
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
ПУМА
Егіналди Егіналдами, а де висновок по ю19 кротів з Динамо? Чи розбираються, поки не замнеться?
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+4
Pavel_i_CO
З нєгром все ясно. Як там справа днонєтского гопніка бєліка та малолітніх бидло-бєжєнців з академії ФК Щур?
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+3
FunnyCat_____
Федя, это ты к старому коммунисту Иванову переехал, или он к тебе?
хочу понять кто из вас содержанка  а  то я смотрю эта старая колоша молодиться начала ник себе по английски прописала
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+2
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OtsoCity
Хвойда кацапська, та совкодрочер під нікнеймом fany, як твої справи? Чому ти ніколи на матчі лайна суркисів (динамо) не ходиш, ти боягуз смердючій чи інвалід?
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+1
OtsoCity
Хвойди суркисів, знову по вуха в лайні, без трофеїв смердять як щури смердючі 
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+1
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OtsoCity
У незалежній Україні, донецька команда має 39 трофеїв, а у лайно суркисів (динамо) залишилося 38 титулів.Хвойди суркисів, по вуха в лайні як завжди то дрочать на серп та молот. Шахтар Донецьк- найтитулованіший клуб незалежної України!
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0
OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом puma, ти вже дійшов пішки до Харкова, чи дуже злякався ак.228, та всрався під себе?
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0
PUMA
Щур, Федя знову виліз зі свого смердючого акаунту OtsoCity. 
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-1
AK.228
Все по справі 
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-1
Ostap Sweet Cherry
Ну и  у  какого подзаборного тролля выкрутятся пальцы написать что Ахметов всё купил?   Шахтёр - равный среди равных.  Такой же как и все смертные.
А вот Костышин красавчик! Это уже Дизель-шоу!
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-8
Показать Скрыть 5 ответов
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