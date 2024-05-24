Легионер Шахтера получил 3-матчевую дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду дисквалифицирован на три матча УПЛ.

Он наказан за неспортивное поведение в концовке матча 28-го тура УПЛ против «Динамо» (11 мая). Сразу после финального свистка началась стычка между футболистами, Эгиналду был одним из наиболее активных ее участников и получил красную карточку.

Также наказание от КДК УАФ понес главный тренер перволигового «Подолья» Виталий Костышин. Он дисквалифицирован на 5 матчей за агрессивное поведение в матче против «Металлурга» из Запорожья. Он выхватил красную карточку и показал ее арбитру.