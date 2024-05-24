Легионер Шахтера получил 3-матчевую дисквалификацию
Эгиналду наказан за поведение в концовке матча с «Динамо»
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду дисквалифицирован на три матча УПЛ.
Он наказан за неспортивное поведение в концовке матча 28-го тура УПЛ против «Динамо» (11 мая). Сразу после финального свистка началась стычка между футболистами, Эгиналду был одним из наиболее активных ее участников и получил красную карточку.
Также наказание от КДК УАФ понес главный тренер перволигового «Подолья» Виталий Костышин. Он дисквалифицирован на 5 матчей за агрессивное поведение в матче против «Металлурга» из Запорожья. Он выхватил красную карточку и показал ее арбитру.
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А ще розповідав що він захищає Куп'янськ, а по факту 24/7 гілки Динамо тут на сайті охороняє, то може він сцикун, чи ухилянт, чи просто щур смердючий?
хочу понять кто из вас содержанка а то я смотрю эта старая колоша молодиться начала ник себе по английски прописала
А вот Костышин красавчик! Это уже Дизель-шоу!