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  4. Сергей ПАНАСЕНКО: «Мяч в ворота Карпат – самый дорогой в карьере»
Украина. Первая лига
24 мая 2024, 20:12 |
793
1

Сергей ПАНАСЕНКО: «Мяч в ворота Карпат – самый дорогой в карьере»

Полузащитник Ингульца рассказал о «чемпионском» матче в Первой лиге

24 мая 2024, 20:12 |
793
1
Сергей ПАНАСЕНКО: «Мяч в ворота Карпат – самый дорогой в карьере»
Instagram. Сергей Панасенко

В заключительном туре «чемпионской» группы Первой лиги футболисты «Ингульца» взяли верх в компенсированное время над лидером – «Карпатами» (2:1) и стали сильнейшей командой дивизиона.

Автором победного гола стал полузащитник Сергей Панасенко, который эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто ему помог отличиться:

«Считаю, что если бы все закончилось подписанием мирного соглашения, то это было бы несправедливо по отношению к «Ингульцу». Ведь мы контролировали ход событий на поле, чаще создавали угрожающие моменты и на свой победный гол наиграли. Повезло мне, за что я очень благодарен своему партнеру Малышу, который в падении сделал нацеленную передачу и мне оставалось только попасть в створ ворот. Пожалуй, это был самый дорогой гол в моей карьере.

И хотя большинство экспертов фаворитом в чемпионской группе считали «Карпаты» это не помешало «Ингульцу» постепенно наверстать упущенное, а взяв верх во Львове вернуть интригу в борьбе за первое место. Сегодняшняя победа помогла «Ингульцу» стать сильнейшей командой Первой лиги».

Подопечные Владислава Лупашко в итоге набрали 67 очков, у «Карпат» – на два пункта меньше. Эти команды завоевали прямые путевки в УПЛ.

Напомним, что «Ингулец» обыграл «Карпаты» в последнем туре и стал чемпионом Первой лиги.

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Сергей Панасенко Ингулец Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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