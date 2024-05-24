Стало известно, кто будет помогать Кривенцову в Буковине

Новый главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов уже определился со своими помощниками. Ему будет помогать Александр Коваль, который был его ассистентом в предыдущих командах – «Металлист 1925» и «Заре».

Как стало известно Sport.ua Кривенцов и Коваль 25 мая будут присутствовать на заключительном матче «Буковины» – с «Металлургом» еще в роли зрителей, а действиями черновицких футболистов будет руководить спортивный директор Григорий Чурилов.

В настоящее время «Буковина» лидирует в группе Выбывания Первой лиги, набрав 38 очков.

Соглашение с 50-летним Кривенцовым рассчитано на один год с опцией продления.