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Украина. Первая лига
24 мая 2024, 20:13 | Обновлено 24 мая 2024, 20:49
1315
0

Стало известно, кто будет помогать Кривенцову в Буковине

Новый наставник начнет тренировать команду с Александром Ковалем в сезоне 2024/25

24 мая 2024, 20:13 | Обновлено 24 мая 2024, 20:49
1315
0
Стало известно, кто будет помогать Кривенцову в Буковине
Instagram. Валерий Кривенцов

Новый главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов уже определился со своими помощниками. Ему будет помогать Александр Коваль, который был его ассистентом в предыдущих командах – «Металлист 1925» и «Заре».

Как стало известно Sport.ua Кривенцов и Коваль 25 мая будут присутствовать на заключительном матче «Буковины» – с «Металлургом» еще в роли зрителей, а действиями черновицких футболистов будет руководить спортивный директор Григорий Чурилов.

В настоящее время «Буковина» лидирует в группе Выбывания Первой лиги, набрав 38 очков.

Соглашение с 50-летним Кривенцовым рассчитано на один год с опцией продления.

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Валерий Кривенцов Александр Коваль инсайд назначение тренера Буковина Черновцы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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