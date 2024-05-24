Стало известно, кто будет помогать Кривенцову в Буковине
Новый наставник начнет тренировать команду с Александром Ковалем в сезоне 2024/25
Новый главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов уже определился со своими помощниками. Ему будет помогать Александр Коваль, который был его ассистентом в предыдущих командах – «Металлист 1925» и «Заре».
Как стало известно Sport.ua Кривенцов и Коваль 25 мая будут присутствовать на заключительном матче «Буковины» – с «Металлургом» еще в роли зрителей, а действиями черновицких футболистов будет руководить спортивный директор Григорий Чурилов.
В настоящее время «Буковина» лидирует в группе Выбывания Первой лиги, набрав 38 очков.
Соглашение с 50-летним Кривенцовым рассчитано на один год с опцией продления.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен высказался о перспективах
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии