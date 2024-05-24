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  4. ФОТО. Мохамед Салах поразил своим новым имиджем
Англия
24 мая 2024, 19:58 |
938
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ФОТО. Мохамед Салах поразил своим новым имиджем

Форвард «Ливерпуля» отказался от длинных волос

24 мая 2024, 19:58 |
938
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ФОТО. Мохамед Салах поразил своим новым имиджем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный форвард английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сегодня опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграме.

На нем бросается в глаза новая стрижка 31-летнего форварда. Салах отказался от своей пышной шевелюры и сделал себе очень короткую стрижку. При этом от своей бороды футболист не отказался.

В нынешнем сезоне на счету Мохамеда Салаха 25 голов и 14 ассистов в 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Ранее форвард озвучил задачу «Ливерпуля» на следующий сезон без Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Мохамед Салах фото Instagram lifestyle
Олег Дидух Источник: Instagram
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