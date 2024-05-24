ФОТО. Мохамед Салах поразил своим новым имиджем

Звездный форвард английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сегодня опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграме.

На нем бросается в глаза новая стрижка 31-летнего форварда. Салах отказался от своей пышной шевелюры и сделал себе очень короткую стрижку. При этом от своей бороды футболист не отказался.

В нынешнем сезоне на счету Мохамеда Салаха 25 голов и 14 ассистов в 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Ранее форвард озвучил задачу «Ливерпуля» на следующий сезон без Юргена Клоппа.