ФОТО. Свитолина, Цуренко, Савчук поддерживали Стародубцеву в отборе к РГ 24
Юлия пробилась в основной раунд Ролан Гаррос, обыграв в финале квалификации Стакушич
24 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2024 после того, как в финальном раунде квалификации переиграла Марину Стакушич.
На трибунах украинку поддерживали Элина Свитолина, Леся Цуренко, Надежда Киченок и экс-теннисистка Ольга Савчук.
После завершения встречи девушки сделали общее фото.
В основе одиночного разряда Ролан Гаррос 2024 Украину представят 6 теннисисток. Помимо Свитолиной, Цуренко и Стародубцевой, на кортах Парижа также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
ФОТО. Свитолина, Цуренко, Савчук поддерживали Стародубцеву в отборе к РГ 24
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