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  4. ФОТО. Свитолина, Цуренко, Савчук поддерживали Стародубцеву в отборе к РГ 24
Ролан Гаррос
24 мая 2024, 19:37 | Обновлено 24 мая 2024, 19:39
1116
2

ФОТО. Свитолина, Цуренко, Савчук поддерживали Стародубцеву в отборе к РГ 24

Юлия пробилась в основной раунд Ролан Гаррос, обыграв в финале квалификации Стакушич

24 мая 2024, 19:37 | Обновлено 24 мая 2024, 19:39
1116
2
ФОТО. Свитолина, Цуренко, Савчук поддерживали Стародубцеву в отборе к РГ 24
Instagram. Цуренко, Свитолина, Савчук и Киченок

24 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2024 после того, как в финальном раунде квалификации переиграла Марину Стакушич.

На трибунах украинку поддерживали Элина Свитолина, Леся Цуренко, Надежда Киченок и экс-теннисистка Ольга Савчук.

После завершения встречи девушки сделали общее фото.

В основе одиночного разряда Ролан Гаррос 2024 Украину представят 6 теннисисток. Помимо Свитолиной, Цуренко и Стародубцевой, на кортах Парижа также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

ФОТО. Свитолина, Цуренко, Савчук поддерживали Стародубцеву в отборе к РГ 24

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фото Ролан Гаррос 2024 Элина Свитолина Леся Цуренко Ольга Савчук Надежда Киченок Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Arctic
О це ПРИЄМНА атмосфера 👍🇺🇦
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+1
sirjoga
А Даяну чого не взяли... 
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0
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