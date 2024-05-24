24 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2024 после того, как в финальном раунде квалификации переиграла Марину Стакушич.

На трибунах украинку поддерживали Элина Свитолина, Леся Цуренко, Надежда Киченок и экс-теннисистка Ольга Савчук.

После завершения встречи девушки сделали общее фото.

В основе одиночного разряда Ролан Гаррос 2024 Украину представят 6 теннисисток. Помимо Свитолиной, Цуренко и Стародубцевой, на кортах Парижа также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.



ФОТО. Свитолина, Цуренко, Савчук поддерживали Стародубцеву в отборе к РГ 24