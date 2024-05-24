Костюк и Стародубцева получили первых соперниц в основе Ролан Гаррос 2024

Две украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 20) и Юлия Стародубцева (WTA 144) узнали первых соперниц на Открытом чемпионата Франции 2024.

Костюк в 1/64 финала Ролан Гаррос сыграет против Лауры Пигосси (Бразилия, WTA 119), которая успешно преодолела сито квалификации. В случае победы, Марта во 2-м раунде поборется либо с Донной Векич (Хорватия, WTA 40), либо с Лесей Цуренко (Украина, WTA 44).

Стародубцева на старте французского мейджора проведет поединок с Кристиной Букшей (Испания, WTA 72). В 1/32 финала у Юлии возможна встреча или с Элизабеттой Кочаретто (Италия, WTA 52), или с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия, WTA 14).

Ранее первых соперниц в основной сетке получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Стародубцева впервые сыграет в основе Ролан Гаррос. Юлия стартовала на французском мейджоре с квалификации.