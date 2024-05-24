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Ролан Гаррос
24 мая 2024, 19:46 | Обновлено 24 мая 2024, 19:47
1451
1

Костюк и Стародубцева получили первых соперниц в основе Ролан Гаррос 2024

Марта сыграет против Лауры Пигосси, а Юлия поборется с Кристиной Букшей

24 мая 2024, 19:46 | Обновлено 24 мая 2024, 19:47
1451
1
Костюк и Стародубцева получили первых соперниц в основе Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Две украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 20) и Юлия Стародубцева (WTA 144) узнали первых соперниц на Открытом чемпионата Франции 2024.

Костюк в 1/64 финала Ролан Гаррос сыграет против Лауры Пигосси (Бразилия, WTA 119), которая успешно преодолела сито квалификации. В случае победы, Марта во 2-м раунде поборется либо с Донной Векич (Хорватия, WTA 40), либо с Лесей Цуренко (Украина, WTA 44).

Стародубцева на старте французского мейджора проведет поединок с Кристиной Букшей (Испания, WTA 72). В 1/32 финала у Юлии возможна встреча или с Элизабеттой Кочаретто (Италия, WTA 52), или с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия, WTA 14).

Ранее первых соперниц в основной сетке получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Стародубцева впервые сыграет в основе Ролан Гаррос. Юлия стартовала на французском мейджоре с квалификации.

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Лаура Пигосси Марта Костюк Юлия Стародубцева Кристина Букша Ролан Гаррос 2024 жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Stanislav Matusevych
Непогано для обидвох. У Юлі була купа значно неприємніших варіантів.
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