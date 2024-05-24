Другие новости24 мая 2024, 18:05 |
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ФОТО. Синнер стал амбассадором бренда макаронных изделий
Итальянец стал лицом бренда De Cecco
24 мая 2024, 18:05 |
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Вторая ракетка мира Янник Синнер стал амбассадором итальянского бренда макаронных изделий и оливкового масла De Cecco.
«Синнер и De Cecco – идеальная пара, чтобы донести лучшее из Италии до всего мира.
Есть только один Янник Синнер и один De Cecco», – гласит рекламный слоган.
De Cecco – семейная компания, созданная в 1886 году братьями де Чекко.
Отметим, что с большой долей вреоятности Синнер впервые возглавит мировой рейтинг после Ролан Гаррос 2024.
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