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24 мая 2024, 18:05 |
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ФОТО. Синнер стал амбассадором бренда макаронных изделий

Итальянец стал лицом бренда De Cecco

24 мая 2024, 18:05 |
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ФОТО. Синнер стал амбассадором бренда макаронных изделий
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал амбассадором итальянского бренда макаронных изделий и оливкового масла De Cecco.

«Синнер и De Cecco – идеальная пара, чтобы донести лучшее из Италии до всего мира.

Есть только один Янник Синнер и один De Cecco», – гласит рекламный слоган.

De Cecco – семейная компания, созданная в 1886 году братьями де Чекко.

Отметим, что с большой долей вреоятности Синнер впервые возглавит мировой рейтинг после Ролан Гаррос 2024.

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Янник Синнер фото
Владимир Клепач Источник: X
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