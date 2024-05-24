ФОТО. Синнер стал амбассадором бренда макаронных изделий

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал амбассадором итальянского бренда макаронных изделий и оливкового масла De Cecco.

«Синнер и De Cecco – идеальная пара, чтобы донести лучшее из Италии до всего мира.

Есть только один Янник Синнер и один De Cecco», – гласит рекламный слоган.

De Cecco – семейная компания, созданная в 1886 году братьями де Чекко.

Отметим, что с большой долей вреоятности Синнер впервые возглавит мировой рейтинг после Ролан Гаррос 2024.