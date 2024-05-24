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  4. ВИДЕО. Как Калинина обыграла финалистку Ролан Гаррос в Страсбурге
WTA
24 мая 2024, 14:48 |
238
0

ВИДЕО. Как Калинина обыграла финалистку Ролан Гаррос в Страсбурге

Ангелина оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой

24 мая 2024, 14:48 |
238
0
ВИДЕО. Как Калинина обыграла финалистку Ролан Гаррос в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжила победное выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка с камбэком переиграла чемпионку Уимблдона чешку Маркету Вондроушову (№6 WTA) – 5:7, 6:3, 6:2.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка в третий раз обыграла Вондроушову. Маркета – серебряный призер ОИ в Токио, а также известная специалистка на грунтовых покрытиях. В 2019-м она играла в финале Ролан Гаррос, в том же году выигрывала турнир в Стамбуле.

В следующем раунде украинка сыграет с американкой Даниэль Коллинс, которая идет на четвертом месте в Чемпионской гонке в текущем сезоне, выиграв 21 из 23 последних поединков.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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