ВИДЕО. Как Калинина обыграла финалистку Ролан Гаррос в Страсбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжила победное выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка с камбэком переиграла чемпионку Уимблдона чешку Маркету Вондроушову (№6 WTA) – 5:7, 6:3, 6:2.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка в третий раз обыграла Вондроушову. Маркета – серебряный призер ОИ в Токио, а также известная специалистка на грунтовых покрытиях. В 2019-м она играла в финале Ролан Гаррос, в том же году выигрывала турнир в Стамбуле.

В следующем раунде украинка сыграет с американкой Даниэль Коллинс, которая идет на четвертом месте в Чемпионской гонке в текущем сезоне, выиграв 21 из 23 последних поединков.