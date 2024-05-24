Калинина вернется в топ-50 после турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжила победное выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка с камбэком переиграла чемпионку Уимблдона чешку Маркету Вондроушову (№6 WTA) – 5:7, 6:3, 6:2.

Выход в полуфинал означает, что Ангелина вернется в топ-50 перед стартом основной сетки Ролан Гаррос (будет 48-й). В случае выхода в финал в Страсбурге украинка максимально приблизиться к топ-40, титул позволит стать 35-й.

Отметим, что Калинина в этом сезоне не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Риме, из-за чего опустилась на два десятка позиций.