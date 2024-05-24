Калинина продолжает борьбу. Известны все полуфиналистки в Страсбурге

23-24 мая состоялись все матчи 1/4 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Единственная представительница Украины на этой стадии Ангелина Калинина в перенесенном на пятницу матче с камбэком переиграла шестую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии. Теперь она сразится с третьей сеяной американкой Даниэль Коллинс, которая легко разобралась с француженкой Кларой Бюрель, которая ранее остановила действующую чемпионку Элину Свитолину.

В другом полуфинале сыграют мощные теннисистки Мэдисон Киз и Людмила Самсонова.

WTA 500 Страсбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова [1] – 5:7, 6:3, 6:2

Даниэль Коллинс [3] – Клара Бюрель – 6:1, 6:3

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [4] – Магда Линетт – 6:1, 6:3

Людмила Самсонова [5] – Беатрис Хаддад Майя [2] – 6:3, 6:0

WTA 500 Страсбург. Пары 1/2 финала

Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс [3]

Мэдисон Киз [4] – Людмила Самсонова [5]