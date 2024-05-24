Калинина продолжает борьбу. Известны все полуфиналистки в Страсбурге
В четверке лучших только украинка из числа несеяных
23-24 мая состоялись все матчи 1/4 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).
Единственная представительница Украины на этой стадии Ангелина Калинина в перенесенном на пятницу матче с камбэком переиграла шестую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии. Теперь она сразится с третьей сеяной американкой Даниэль Коллинс, которая легко разобралась с француженкой Кларой Бюрель, которая ранее остановила действующую чемпионку Элину Свитолину.
В другом полуфинале сыграют мощные теннисистки Мэдисон Киз и Людмила Самсонова.
WTA 500 Страсбург. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова [1] – 5:7, 6:3, 6:2
Даниэль Коллинс [3] – Клара Бюрель – 6:1, 6:3
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз [4] – Магда Линетт – 6:1, 6:3
Людмила Самсонова [5] – Беатрис Хаддад Майя [2] – 6:3, 6:0
WTA 500 Страсбург. Пары 1/2 финала
Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс [3]
Мэдисон Киз [4] – Людмила Самсонова [5]
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