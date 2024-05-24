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WTA
24 мая 2024, 15:24 | Обновлено 24 мая 2024, 15:25
1272
0

Калинина прокомментировала победу над чемпионкой Уимблдона в Страсбурге

Ангелина рада, что удалось вернуться в матч после проигрыша стартовой партии

24 мая 2024, 15:24 | Обновлено 24 мая 2024, 15:25
1272
0
Калинина прокомментировала победу над чемпионкой Уимблдона в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над шестой ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой в 1/4 финала в Страсбурге – 5:7, 6:3, 6:2.

«Первый сет был немного странный. Я вела со счетом 4:0, было не так много затяжных розыгрышей и я вообще не чувствовала ритм, хоть и лидировала. Она начала играть все лучше и лучше, а я словно наблюдала за этим в замедленном режиме. Это была большая ошибка, но я действительно рада, что сумела добавить и наконец-то «проснуться».

Иногда ты пытаешся начать играть лучше, но это не работает так, как хочешь. В третьем сете была равная борьба, очень рада, что удалось пробиться в следующий раунд», – сказала Калинина.

В полуфинале украинка сыграет с третьей сеяной американкой Даниэль Коллинс.

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WTA Страсбург Ангелина Калинина Маркета Вондроушова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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