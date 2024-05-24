Шевченко рассказал о перспективах Бауманна из МЮ выступать за Украину

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о вероятности того, что молодой центральный полузащитник Закери Бауманн из структуры английского «Манчестер Юнайтед» вскоре может влиться в ряды юношеской сборной Украины.

«Мы сейчас будем думать, как запустить этот процесс. Закери Бауманн очень интересен как игрок, но там есть вопросы. Он должен пройти все процедуры, чтобы получить гражданство Украины.

Есть ли у него самого желание? Да, есть. Я разговаривал с Закери, разговаривал с его мамой. Как игрок он очень интересен. Было очень важно, чтобы на него рассчитывал главный тренер сборной (Дмитрий Михайленко, который возглавляет сборную U-19. – прим.)», – рассказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью.