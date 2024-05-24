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  4. Лунин и Ко уже в истории. Реал до финала ЛЧ установил рекорд
Лига чемпионов
24 мая 2024, 12:03 |
485
0

Лунин и Ко уже в истории. Реал до финала ЛЧ установил рекорд

Мадридский клуб разыграет трофей с «Боруссией» Дортмунд

24 мая 2024, 12:03 |
485
0
Лунин и Ко уже в истории. Реал до финала ЛЧ установил рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой отношения выяснят мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

«Галактикос», цвета которых защищает украинец Андрей Лунин, получат шанс выиграть главный клубный трофей Европы в 15-й раз в истории. Ни один другой европейский клуб, больше чем «Реал», в чемпионском турнире не побеждал.

Впрочем, еще до финала мадридцы отметились новым рекордом. Они впервые вышли в финал Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), не проиграв в турнире ни одного матча – 8 побед, 4 ничьи.

Ранее легенда «Реала» расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ.

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Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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