1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой отношения выяснят мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

«Галактикос», цвета которых защищает украинец Андрей Лунин, получат шанс выиграть главный клубный трофей Европы в 15-й раз в истории. Ни один другой европейский клуб, больше чем «Реал», в чемпионском турнире не побеждал.

Впрочем, еще до финала мадридцы отметились новым рекордом. Они впервые вышли в финал Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), не проиграв в турнире ни одного матча – 8 побед, 4 ничьи.

Ранее легенда «Реала» расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ.