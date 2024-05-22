Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс высказал мнение о вратаре, который, по его мнению, должен 1 июня защищать ворота «галактикос» в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Это мое личное мнение, потому что я не тренер. Куртуа – номер один. Так было в прошлом году, а в этом он восстанавливается. Я думаю, что он очень хорошо возвращается.

Я понимаю Лунина, который также играет и имеет великолепный сезон, что помогло «Реалу» выйти в финал. Однако решение принимает тренер.

Я рад, что Куртуа вернулся на отличный уровень. Также я рад, что Лунин показал, что ему тоже можно доверять. У Анчелотти есть выбор, поэтому он должен решить, что лучше для команды.

Лунин показал, что у него есть класс и он может конкурировать с таким опытным голкипером, как Кепа Аррисабалага.

Анчелотти решил, что Лунин будет играть больше, и он провел важные матчи. Однако верно и то, что он сыграл матчи, в которых не был хорош. Лунин – очень молодой парень, и ему очень сложно конкурировать с номером один», – заявил Касильяс.

Напомним, ранее фанаты «Реала» оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал Лиги чемпионов.