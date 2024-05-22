Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Лига чемпионов
22 мая 2024, 10:20 | Обновлено 22 мая 2024, 11:41
2056
2

Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ

Икер Касильяс – о выборе на вратарскую позицию

22 мая 2024, 10:20 | Обновлено 22 мая 2024, 11:41
2056
2
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс высказал мнение о вратаре, который, по его мнению, должен 1 июня защищать ворота «галактикос» в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Это мое личное мнение, потому что я не тренер. Куртуа – номер один. Так было в прошлом году, а в этом он восстанавливается. Я думаю, что он очень хорошо возвращается.

Я понимаю Лунина, который также играет и имеет великолепный сезон, что помогло «Реалу» выйти в финал. Однако решение принимает тренер.

Я рад, что Куртуа вернулся на отличный уровень. Также я рад, что Лунин показал, что ему тоже можно доверять. У Анчелотти есть выбор, поэтому он должен решить, что лучше для команды.

Лунин показал, что у него есть класс и он может конкурировать с таким опытным голкипером, как Кепа Аррисабалага.

Анчелотти решил, что Лунин будет играть больше, и он провел важные матчи. Однако верно и то, что он сыграл матчи, в которых не был хорош. Лунин – очень молодой парень, и ему очень сложно конкурировать с номером один», – заявил Касильяс.

Напомним, ранее фанаты «Реала» оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал Лиги чемпионов.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
Тибо КУРТУА: «Я знал, что мой сезон не закончился»
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
Икер Касильяс Лига чемпионов Тибо Куртуа Андрей Лунин
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это просто позор». Легендарный аналитик высказался о бое Усик – Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 19:05 1
«Это просто позор». Легендарный аналитик высказался о бое Усик – Фьюри
«Это просто позор». Легендарный аналитик высказался о бое Усик – Фьюри

Колин Харт поделился эмоциями о мегафайте в Эр-Рияде

Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 17:49 0
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри

Экс-чемпион Европы в восторге от того, как Тайсон быстро восстановился после нокдауна

Джозеф Паркер, поддерживавший Тайсона, отреагировал на бой Усик – Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 16:13
Джозеф Паркер, поддерживавший Тайсона, отреагировал на бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер, поддерживавший Тайсона, отреагировал на бой Усик – Фьюри
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Футбол | 22.05.2024, 07:32
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Ярмоленко и Филиппов поднялись выше в рейтинге УПЛ по системе гол плюс пас
Футбол | 22.05.2024, 05:43
Ярмоленко и Филиппов поднялись выше в рейтинге УПЛ по системе гол плюс пас
Ярмоленко и Филиппов поднялись выше в рейтинге УПЛ по системе гол плюс пас
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
steelmaker
25 років це молодий? Мабуть, в Ікера вже склероз і він забув, як сам опинився у команді та почав грати ще тінейджером, коли за спиною в нього опинилися Іллгнер, Біццарі й інші дуже досвідчені кіпери. Так, вони за рівнем, вірогідно, поступалися нинішньому Куртуа, але... Казати, що в 25 ти молодий хлопець і ще можеш посидіти за спиною Куртуа... Для чого? Аби в 30 потім його просто списали на берег?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
20.05.2024, 18:10 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
21.05.2024, 21:23 50
Футбол
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
21.05.2024, 11:53 2
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
21.05.2024, 01:11 1
Футбол
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
21.05.2024, 21:29 2
Бокс
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
21.05.2024, 07:25 16
Бокс
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
21.05.2024, 07:01 3
Бокс
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем