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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 10:52 | Обновлено 24 мая 2024, 10:55
441
0

Клуб из Нидерландов уведомил о возвращении игрока в Динамо Киев

У Джастина Лонвейка завершился этап карьеры в «Фортуне» из Ситтарда

24 мая 2024, 10:52 | Обновлено 24 мая 2024, 10:55
441
0
Клуб из Нидерландов уведомил о возвращении игрока в Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Нидерландский клуб «Фортуна» Ситтард на своем официальном сайте проинформировал о расставании с рядом игроком, которые защищали цвета команды в сезоне-2023/2024.

Среди футболистов, которые покидают «Фортуну», значится полузащитник Джастин Лонвейк.

Как известно, клуб из Ситтарда арендовал Лонвейка у киевского «Динамо» минувшей зимой. Прав на выкуп Джастина по завершении срока аренды у «Фортуны» не было.

24-летний Лонвейк покинул Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения армии рф. Ранее он играл в аренде за бельгийский клуб «Андерлехт».

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Джастин Лонвейк Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник
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