Клуб из Нидерландов уведомил о возвращении игрока в Динамо Киев
У Джастина Лонвейка завершился этап карьеры в «Фортуне» из Ситтарда
Нидерландский клуб «Фортуна» Ситтард на своем официальном сайте проинформировал о расставании с рядом игроком, которые защищали цвета команды в сезоне-2023/2024.
Среди футболистов, которые покидают «Фортуну», значится полузащитник Джастин Лонвейк.
Как известно, клуб из Ситтарда арендовал Лонвейка у киевского «Динамо» минувшей зимой. Прав на выкуп Джастина по завершении срока аренды у «Фортуны» не было.
24-летний Лонвейк покинул Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения армии рф. Ранее он играл в аренде за бельгийский клуб «Андерлехт».
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