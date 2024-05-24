Клуб из Нидерландов уведомил о возвращении игрока в Динамо Киев

Нидерландский клуб «Фортуна» Ситтард на своем официальном сайте проинформировал о расставании с рядом игроком, которые защищали цвета команды в сезоне-2023/2024.

Среди футболистов, которые покидают «Фортуну», значится полузащитник Джастин Лонвейк.

Как известно, клуб из Ситтарда арендовал Лонвейка у киевского «Динамо» минувшей зимой. Прав на выкуп Джастина по завершении срока аренды у «Фортуны» не было.

24-летний Лонвейк покинул Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения армии рф. Ранее он играл в аренде за бельгийский клуб «Андерлехт».