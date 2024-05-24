В пятницу, 24 мая, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Ворскла».

Поединок состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 15.30.

«ЛНЗ» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.