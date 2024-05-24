Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Ворскла
В В Черксассах на стадионе «Черкассы-Арена» состоится поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 24 мая, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Ворскла».
Поединок состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 15.30.
«ЛНЗ» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичному клубу нужен финиш «Аталанты» в топ-4 Серии А 2023/24
Фортуна из Дюссельдорфа отгрузила 3 мяча в ворота Бохума с Иваном Ордецом