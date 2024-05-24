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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 09:52 | Обновлено 24 мая 2024, 10:00
161
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Ворскла

В В Черксассах на стадионе «Черкассы-Арена» состоится поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги

24 мая 2024, 09:52 | Обновлено 24 мая 2024, 10:00
161
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Ворскла
УПЛ

В пятницу, 24 мая, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Ворскла».

Поединок состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 15.30.

«ЛНЗ» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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