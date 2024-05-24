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Лига чемпионов
24 мая 2024, 09:50 | Обновлено 24 мая 2024, 10:08
253
1

Тренер Боруссия Д оценил способности команды на финал ЛЧ с Реалом

«Шмелей» ждет поединок с мадридскими «галактикос»

24 мая 2024, 09:50 | Обновлено 24 мая 2024, 10:08
253
1
Тренер Боруссия Д оценил способности команды на финал ЛЧ с Реалом
ФК Боруссия Дортмунд. Эдин Терзич

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич поделился ожиданиями от финальной игры Лиги чемпионов против мадридского «Реала», которая состоится 1 июня в Лондоне.

«Поскольку финал Лиги чемпионов состоится через две недели после окончания Бундеслиги, мы изменим свой обычный способ подготовки. Будет важно не поддаваться эмоциям. С момента выхода в финал при каждом решении мы задали себе вопрос: как это поможет нам быть в отличной форме 1 июня?

В остальном мы пытались сделать все то же, что привело нас в финал – так, как мы это делали всегда. Мы не меняли подход к тренировкам и играм. Мы сменили организацию, но подход остался прежним.

В матче 3-го тура группового этапа ЛЧ, когда мы одержали первую победу над «Ньюкаслом», заметили, что наша уверенность в себе возросла. С каждой игрой мы становились лучше и сильнее. Мы стали играть лучше, и в какой-то момент оказались в плей-офф ЛЧ.

Конечно, от стадии к стадии путь становился все сложнее и сложнее, но он также становился все короче и короче. Мы хотели пройти как можно дальше. Мы это уже сделали, дальше финала нам не пройти. Теперь мы хотим сделать последний шаг.

«Реал» – команда, выигравшая Лигу чемпионов 14 раз. Недавно они оформили La Decima (10-й титул. прим.), а сейчас у них уже 14 титулов. Однако мы знаем, что заслужили этот путь в финал.

Мы уважаем тот факт, что теперь нас ждет сильная команда, которая уже несколько раз имела подобный опыт. Но мы также знаем, что в игре все возможно. И это наш шанс. В одной конкретной игре мы способны победить любого соперника», – признался Терзич.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена подписать Беллингема.

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Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Юрій Остроумов Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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luceorius
 Здібності притаманні індивідууму, особистості. Стосовно команди  вживається здатність, спроможність.
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