Эмиль МУСТАФАЕВ: «На тренировках все хорошо, а в игре не можем забить»

Футболист житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев рассказал, чего не хватило в игре с харьковским Металлистом 1925 (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.

«Всю игру мы вели в счете. Имели много моментов. Мы должны были победить, но удача была не на нашей стороне. Многие моменты не реализовали. К сожалению, ничья.

Мы много атаковали через центр и многое били по воротам. К сожалению, не помогло.

Не знаю почему мы не смогли реализовать моменты. Во время тренировок – все хорошо. Выходим на игру – не можем забить. Как оказалось, даже 3 гола было мало для этого матча», – сказал Мустафаев.

22-летний хавбек в этом сезону УПЛ забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи за 18 поединков.