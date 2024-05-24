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  4. Эмиль МУСТАФАЕВ: «На тренировках все хорошо, а в игре не можем забить»
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 04:55 |
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Эмиль МУСТАФАЕВ: «На тренировках все хорошо, а в игре не можем забить»

Игрок «Полесья» – о матче с «Металлистом 1925»

24 мая 2024, 04:55 |
10
0
Эмиль МУСТАФАЕВ: «На тренировках все хорошо, а в игре не можем забить»
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Футболист житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев рассказал, чего не хватило в игре с харьковским Металлистом 1925 (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.

«Всю игру мы вели в счете. Имели много моментов. Мы должны были победить, но удача была не на нашей стороне. Многие моменты не реализовали. К сожалению, ничья.

Мы много атаковали через центр и многое били по воротам. К сожалению, не помогло.

Не знаю почему мы не смогли реализовать моменты. Во время тренировок – все хорошо. Выходим на игру – не можем забить. Как оказалось, даже 3 гола было мало для этого матча», – сказал Мустафаев.

22-летний хавбек в этом сезону УПЛ забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи за 18 поединков.

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Эмиль Мустафаев Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: УПЛ-ТВ
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